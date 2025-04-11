В центре Минска такси жестко столкнулось с автобусом и вылетело на тротуар

На проспекте Независимости в Минске произошло жесткое ДТП автобуса с автомобилем такси, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария случилась вечером 10 апреля в центре белорусской столицы. Около 18.40 на пересечении улицы Свердлова с проспектом Независимости столкнулись такси и автобус.
Предварительно установлено, что водитель такси, поворачивая направо на разрешающий сигнал дополнительной секции и горящий красный основной сигнал светофора не предоставил преимущество автобусу и совершил столкновение.
К счастью, в аварии никто не пострадал, только автомобиль и автобус получили механические повреждение. Однако после столкновения такси оказалось на тротуаре и, судя по видео с места аварии, опубликованном милицией, едва не упало в подземный переход.
Между тем «Минсктранс» заявил о задержках общественного транспорта из-за пробок в Минске.
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