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В центре Минска такси жестко столкнулось с автобусом и вылетело на тротуар

В Минске такси врезалось в автобус и вылетело на тротуар вблизи подземного перехода.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Независимости в Минске произошло жесткое ДТП автобуса с автомобилем такси, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась вечером 10 апреля в центре белорусской столицы. Около 18.40 на пересечении улицы Свердлова с проспектом Независимости столкнулись такси и автобус.

Предварительно установлено, что водитель такси, поворачивая направо на разрешающий сигнал дополнительной секции и горящий красный основной сигнал светофора не предоставил преимущество автобусу и совершил столкновение.

К счастью, в аварии никто не пострадал, только автомобиль и автобус получили механические повреждение. Однако после столкновения такси оказалось на тротуаре и, судя по видео с места аварии, опубликованном милицией, едва не упало в подземный переход.

Между тем «Минсктранс» заявил о задержках общественного транспорта из-за пробок в Минске.

А еще мы писали, что под Речицей женщина погибла в жестком ДТП Renault с BMW, выехавшим на встречку.

Тем временем Александр Лукашенко сказал, когда автопром Беларуси перегонит Mercedes.