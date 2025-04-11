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ФНЛ отреагировала на инцидент с избиением футболиста Мухина во Владивостоке

Футбольная национальная лига выразила обеспокоенность инцидентом с 19-летним футболистом Антоном Мухиным из владивостокского клуба «Динамо», который был избит в общественной бане.

Источник: РИА "Новости"

В заявлении пресс-службы лиги подчеркивается, что насилие в спортивной среде абсолютно неприемлемо.

«Насилие в любом виде недопустимо в профессиональном спорте и противоречит принципам честной игры, уважения и гуманизма, которые являются основополагающими для футбольного сообщества», — отметил представитель ФНЛ.

Инцидент произошел 9 апреля в спорткомплексе «Косатка ДВ». Юрист Антон Смирнов сообщил, что Мухин был избит одним из руководителей клуба, в результате чего у игрока была диагностирована черепно-мозговая травма. В связи с этим 10 апреля УМВД России по Приморскому краю возбудило проверку, инициированную по заявлению футболиста, в котором последний просил правоохранительные органы привлечь к ответственности управляющего клубом Эдуарда Сандлера.

ФНЛ выразила надежду, что подобные происшествия больше не повторятся, а правоохранительные органы проведут необходимые действия для установления всех обстоятельств дела.