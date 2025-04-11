ФНЛ отреагировала на инцидент с избиением футболиста Мухина во Владивостоке

В заявлении пресс-службы лиги подчеркивается, что насилие в спортивной среде абсолютно неприемлемо.
«Насилие в любом виде недопустимо в профессиональном спорте и противоречит принципам честной игры, уважения и гуманизма, которые являются основополагающими для футбольного сообщества», — отметил представитель ФНЛ.
Инцидент произошел 9 апреля в спорткомплексе «Косатка ДВ». Юрист Антон Смирнов сообщил, что Мухин был избит одним из руководителей клуба, в результате чего у игрока была диагностирована черепно-мозговая травма. В связи с этим 10 апреля УМВД России по Приморскому краю возбудило проверку, инициированную по заявлению футболиста, в котором последний просил правоохранительные органы привлечь к ответственности управляющего клубом Эдуарда Сандлера.
ФНЛ выразила надежду, что подобные происшествия больше не повторятся, а правоохранительные органы проведут необходимые действия для установления всех обстоятельств дела.