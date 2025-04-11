Годовалый уфимский мальчик засунул в рот пакетик со снюсом — его госпитализировали

В Уфе начались проверки из-за отравления годовалого ребенка снюсом. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Инцидент произошел позавчера — 9 апреля. Согласно предварительным данным, мальчик у прабабушки дома подобрал с пола пакетик с жевательным табаком и положил его в рот. Предполагается, что снюс мог принести знакомый внучки женщины. Малыша срочно госпитализировали.
СК организовал процессуальную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура республики также заинтересовалась произошедшим. Надзорное ведомство проверит условия проживания ребенка, который находился под временной опекой прабабушки, а также оценит работу органов опеки и попечительства.
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