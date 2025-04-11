В Хабаровском крае мужчина сел на скамью подсудимых из-за найденного клада

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
42-летний житель поселка Литовко обвиняется в незаконном хранении охотничьего ружья и патронов. Преступление было раскрыто сотрудниками ОМВД России по Амурскому району еще в октябре прошлого года, когда в ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся охотничье ружье и 18 патронов к нему.
Проведенная экспертиза показала, что оружие и патроны пригодны для стрельбы. Подсудимый пояснил, что несколько лет назад он нашел данное оружие и патроны в пластиковом контейнере на участке умершего родственника. Он не сообщил об этом в полицию, а принял решение забрать находку домой, не осознавая всю серьезность своего поступка.
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В результате расследования обвинительное заключение было утверждено, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, по решению суда изъятое оружие и патроны будут уничтожены.
Полиция напоминает, что хранение оружия без соответствующего разрешения является уголовным преступлением, и призывает граждан сообщать о подобных находках в правоохранительные органы.