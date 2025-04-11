В Хабаровском крае мужчина сел на скамью подсудимых из-за найденного клада

Проведенная экспертиза показала, что оружие и патроны пригодны для стрельбы. Подсудимый пояснил, что несколько лет назад он нашел данное оружие и патроны в пластиковом контейнере на участке умершего родственника. Он не сообщил об этом в полицию, а принял решение забрать находку домой, не осознавая всю серьезность своего поступка.