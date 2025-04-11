Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребёнка в Омске

После появления в соцсетях информации об избиении школьника в Омске глава Следственного комитета России поручил провести расследование происшествия. По предварительной информации, конфликт между учениками произошел на фоне оскорблений.
Следственные органы Омской области начали доследственную проверку инцидента. Руководитель СК РФ поручил исполняющему обязанности главы регионального управления Евгению Осадчуку предоставить подробный доклад о результатах проверки и установленных фактах.
Напомним, что в районе Биофабрика Омска зафиксирован тревожный инцидент с участием несовершеннолетних. По данным телеграм-канала «Новости. Жесть Омска», учащийся школы № 48 подверг жестокому физическому насилию младшего по возрасту мальчика.