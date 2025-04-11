Стали известны подробности нападения водителя УАЗа на толпу в Пермском крае

Подробности нападения водителя УАЗа, который пытался переехать толпу людей в Пермском крае, сообщили в региональном СУ СКР.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в конце марта 2025 года в посёлке Рябинино в Чердынском округе. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что ночью 23 марта в одном из местных баров случился конфликт между несколькими мужчинами. 28-летний прикамец поссорился с компанией из четырёх молодых людей, а после отправился домой, чтобы взять нож и отомстить им.
Мужчина сел в свой «УАЗ Патриот» и поехал обратно. Заметив компанию обидчиков, он попытался наехать на них, задев лишь одного из молодых людей. Вытащив нож, водитель побежал за юношами и ранил одного из них.
«Он нанёс удары руками, ногами и ножом по телу одного из молодых людей, однако преступный умысел, направленный на убийство последнего, не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам, так как тот оказал ему активное сопротивление», — рассказывает краевое следственное управление СКР.
Как оказалось, на этом преступления мужчины не закончились. После конфликта с молодыми людьми он отправился к знакомой, где угрожал ей убийством, держа в руках нож. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что после происшествий подозреваемого начали разыскивать сотрудники полиции. Позже его удалось задержать инспекторам ДПС.
В отношении подозреваемого мужчины было заведено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ — «Угроза убийством» и «Покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений». Как сообщили в СУ СКР Прикамья, в ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение. Следователи направили ходатайство в суд о заключении его под стражу.
Напомним, ранее подробности происшествия также сообщили perm.aif.ru в ГУ МВД по Пермскому краю. В полиции рассказали, что пострадавшие обратились за медицинской помощью.