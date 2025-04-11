Стали известны подробности нападения водителя УАЗа на толпу в Пермском крае

В отношении подозреваемого мужчины было заведено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ — «Угроза убийством» и «Покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений». Как сообщили в СУ СКР Прикамья, в ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение. Следователи направили ходатайство в суд о заключении его под стражу.