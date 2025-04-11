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На стройке на Октябрьском острове в Калининграде погиб еще один рабочий

38-летний мужчина упал с высоты 8-го этажа.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Калининграде на Октябрьском острове на строительном объекте погиб рабочий, заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

Трагедия случилась днем 7 апреля. 38-летний рабочий выполнял кровельные работы на крыше и не был закреплен. Он упал в отверстие крыши, предназначенное для вентиляции с высоты 8-го этажа. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

Этот случай стал третьим трагическим за последнее время на Октябрьском острове.