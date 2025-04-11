Жительницу Перми осудили за кражу с банковского счета

Как-то в сентябре пермячка, зная, что у коллеги есть деньги, достала карту из ее сумки, сбегала к ближайшему банкомату и сняла с лицевого счета 2000 рублей, а затем вернула кредитку на место. Тем же вечером злоумышленница потратила эти деньги на покупку алкогольных напитков, чтобы выпить вместе с потерпевшей. Та не поинтересовалась, откуда у приятельницы средства.