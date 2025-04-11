Жительницу Перми осудили за кражу с банковского счета

Женщина признана виновной в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В сентябре в дежурную часть полиции в Ленинском районе Перми обратилась 55-летняя женщина с заявлением о хищении денег с карты.
Правоохранители задержали предполагаемую виновницу. Полицейские выяснили, что женщины вместе работали в заведении общественного питания в Перми. Потерпевшая доверяла коллеге, не раз просила ее снять деньги в банкомате, так как не умела делать это сама. Поэтому фигурантка знала пин-код от чужой карты.
Как-то в сентябре пермячка, зная, что у коллеги есть деньги, достала карту из ее сумки, сбегала к ближайшему банкомату и сняла с лицевого счета 2000 рублей, а затем вернула кредитку на место. Тем же вечером злоумышленница потратила эти деньги на покупку алкогольных напитков, чтобы выпить вместе с потерпевшей. Та не поинтересовалась, откуда у приятельницы средства.
На следующий день, пока за ее действиями никто не наблюдал, женщина еще дважды навестила банкомат с чужой картой, обогатившись на 65 тысяч рублей.
Суд признал пермячку виновной и назначил ей штраф в 60 тысяч рублей. Также ей предстоит возместить потерпевшей материальный ущерб.