Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали на вокзале в Перми

Как оказалось, 32-летний мужчина подозревался в одном из преступлений, которое случилось в его родном регионе — краже личных вещей из дома в дачном кооперативе. Несмотря на то, что подозреваемый был под подпиской о невыезде, он приехал в Пермский край к друзьям и нарушил своё ограничение.