Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали на вокзале в Перми

Мужчина, объявленный в РФ в федеральный розыск, был задержан на железнодорожном вокзале в Перми, сообщает пермский линейный отдел МВД России на транспорте.
Внимание сотрудников полиции 32-летний мужчина привлёк 10 апреля. Жителя города Суворов (Тульская область) задержали на вокзале Пермь II. Поводом стало распитие спиртных напитков и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Когда документы мужчины начали проверять по специальным базам, полицейские выяснили, что за две недели до этого задержанный был объявлен в федеральный розыск.
Как оказалось, 32-летний мужчина подозревался в одном из преступлений, которое случилось в его родном регионе — краже личных вещей из дома в дачном кооперативе. Несмотря на то, что подозреваемый был под подпиской о невыезде, он приехал в Пермский край к друзьям и нарушил своё ограничение.
«Транспортные полицейские поместили мужчину в специальное помещение для задержанных лиц, а после передали инициатору розыска», — рассказали в пермском ЛО МВД на транспорте.
По нарушениям, совершённым в Перми, полицейские составили административные протоколы. Мужчине был назначен штраф.