Девушка на минивэне влетела в припаркованный ПАЗ и попала в реанимацию в Приморье

Об этом сообщили в тг-канале svodka25.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Chariot не справилась с управлением и совершила наезд на припаркованный автобус ПАЗ в районе дома № 18 по улице Верхнепортовой. В результате столкновения женщина за рулем получила тяжелые травмы.
«Рулевую Chariot госпитализировали медики», — сообщили очевидцы происшествия.
На месте аварии работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение медицинского учреждения. Причины происшествия уточняются.
По информации от свидетелей, водитель не заметила стоящий автобус, удар был большой силы. Техническое состояние транспортных средств, а также возможное превышение скорости или невнимательность водителя станут предметом дополнительной проверки.
Инцидент вызвал кратковременные затруднения движения в районе аварии. Ведется разбирательство.