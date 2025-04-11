Кран упал на рабочего на стройплощадке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 11 апреля перевернулся кран на стройплощадке на улице Кировоградская, он рухнул на работника строительной организации. Мужчину придавило стрелой автокрана, от полученных травм он скончался на месте. В прокуратуре начали проверку в связи с гибелью рабочего на территории строящегося объекта.