Два человека осуждены за шпионаж и попытку теракта в Воронеже

Под контролем спецслужб в Воронеже был оборудован тайник с компонентами самодельного СВУ, сведения о котором переданы украинским кураторам Волги. В сентябре 2023 года Заболотнему поступило указание забрать из оборудованного тайника все предметы, изготовить СВУ и осуществить подрыв военнослужащего, установив устройство под навесным потолком в подъезде жилого дома. Заболотний успел забрать из тайника все компоненты, за одну ночь изготовить в арендованной квартире СВУ с массой взрывчатого вещества свыше 1,8 кг, после чего утром направился к месту совершения теракта, однако при выходе из подъезда был задержан сотрудниками ФСБ.