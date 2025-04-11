Пришлось обратиться в травмпункт: 31-летняя уфимка пострадала из-за внезапно образовавшейся наледи

В Минздраве предупредили, что падающие сосульки и снежные глыбы могут стать причиной серьезных травм. Специалисты рекомендуют горожанам соблюдать осторожность: не приближаться к зданиям с нависающими снежными массами, обходить огражденные опасные участки и обращать внимание на ледяные холмики под сосульками, которые свидетельствуют о потенциальной угрозе.