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Пришлось обратиться в травмпункт: 31-летняя уфимка пострадала из-за внезапно образовавшейся наледи

В Уфе внезапно образовавшаяся наледь упала на голову женщины.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 апреля, жительница Уфы получила травмы при сходе наледи с крыши, которая образовалась из-за внезапного снегопада и перепадов температуры. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

31-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травматологический пункт, где врачи после осмотра назначили ей амбулаторное лечение.

В Минздраве предупредили, что падающие сосульки и снежные глыбы могут стать причиной серьезных травм. Специалисты рекомендуют горожанам соблюдать осторожность: не приближаться к зданиям с нависающими снежными массами, обходить огражденные опасные участки и обращать внимание на ледяные холмики под сосульками, которые свидетельствуют о потенциальной угрозе.

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