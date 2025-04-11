В Башкирии осудят директора УК за плохо убранный снег на тротуаре

В городе Мелеузе директора УК осудят за плохо убранные снег и наледь на тротуаре около многоквартирного дома. На дороге поскользнулась женщина и получила серьезные травмы.
Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «ДомСпецСервис». Она обвиняется в выполнение «работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Следствием установлено, что управляющая компания не организовала надлежащую уборку придомовой территории дома по ул. Береговой от снега и наледи. В результате в марте 2024 года местная жительница поскользнулась и упала, получив травмы. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.
Обвиняемая не признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Мелеузовский районный суд.