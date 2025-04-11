В Башкирии осудят директора УК за плохо убранный снег на тротуаре

Следствием установлено, что управляющая компания не организовала надлежащую уборку придомовой территории дома по ул. Береговой от снега и наледи. В результате в марте 2024 года местная жительница поскользнулась и упала, получив травмы. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.