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В Гродно ГАИ ищет свидетелей ДТП со смертельным исходом

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно ГАИ ищет свидетелей столкновения автомобиля скорой помощи с легковушкой, водитель которой погибла на месте ДТП, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

15 марта около 8.28 водитель автомобиля скорой помощи МАЗ двигался по ул. Курчатова со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Горького в Гродно. Не остановившись на запрещающий сигнал светофора, он выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Nissan. Последний двигался на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля МАЗ.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Транспортным средствам причинены механические повреждения.