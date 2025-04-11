В Гродно ГАИ ищет свидетелей ДТП со смертельным исходом

15 марта около 8.28 водитель автомобиля скорой помощи МАЗ двигался по ул. Курчатова со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Горького в Гродно. Не остановившись на запрещающий сигнал светофора, он выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем Nissan. Последний двигался на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения автомобиля МАЗ.