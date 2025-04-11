Две девочки из Башкирии отравились в школьном туалете лекарствами

В селе Акбердино две школьницы отравились рецептурными препаратами. Одну из пострадавших нашли в туалете без сознания.
Как сообщает региональный Минздрав, пациенток 15 и 14 лет доставили в Уфу. Школьницы находятся в реанимации и за их жизни борются врачи. Состояние девочек оценивается как тяжелое.
Ранее стало известно, что годовалый ребенок отравился снюсом. По данному факту СК и прокуратура Башкирии начали проверку.
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