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Две девочки из Башкирии отравились в школьном туалете лекарствами

В Башкирии школьницы попали в реанимацию из-за отравления лекарствами.
Источник: Комсомольская правда

В селе Акбердино две школьницы отравились рецептурными препаратами. Одну из пострадавших нашли в туалете без сознания.

Как сообщает региональный Минздрав, пациенток 15 и 14 лет доставили в Уфу. Школьницы находятся в реанимации и за их жизни борются врачи. Состояние девочек оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что годовалый ребенок отравился снюсом. По данному факту СК и прокуратура Башкирии начали проверку.

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