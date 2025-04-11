Металлический блок упал на голову: поход в игровую комнату закончился для школьника посещением врача

— По предварительной информации, случилось это во время посещения детской игровой зоны с батутами и полосой препятствий. На одном из этапов, где необходимо было перелезать, удерживаясь за специальные ручки, отсоединился металлический блок. В момент, когда мальчик висел, блок сорвался и ударил его по голове, — сообщают в пресс-службе ведомства.