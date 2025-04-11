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Металлический блок упал на голову: поход в игровую комнату закончился для школьника посещением врача

В Иркутске начали проверку из-за получения травмы школьником в игровой комнате.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

12-летний школьник получил травму головы во время похода в игровую комнату. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, произошло все 8 апреля в одном из торговых центров Иркутска.

— По предварительной информации, случилось это во время посещения детской игровой зоны с батутами и полосой препятствий. На одном из этапов, где необходимо было перелезать, удерживаясь за специальные ручки, отсоединился металлический блок. В момент, когда мальчик висел, блок сорвался и ударил его по голове, — сообщают в пресс-службе ведомства.

С ушибленной раной мягких тканей головы пострадавший попал в Ивано-Матренинскую детскую больницу, именно врачи сообщили о произошедшем в полицию. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, уже опрошена мама школьника.

В том случае, если удастся урегулировать конфликт самостоятельно, то дело не дойдет до суда. Ну, а пока к проверке подключился Следком и прокуратура, им предстоит узнать, насколько предоставленные услуги отвечали требованиям безопасности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте вынесли приговор мужчине за похищение бывшей девушки.