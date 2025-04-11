Белорус угрожал страйкбольным пистолетом сотрудникам газовой службы. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитете судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что инцидент случился в одной из деревень Ушачского района. Уточняется, что в доме 41-летннего белоруса по причине неисправности печного отопления случилось возгорание. Спасатели, которые тушили огонь, заметили неучтенные газовые баллоны.
В ведомстве добавили, что приехавшие сотрудники газоснабжающей организации пытались изъять данные баллоны, но мужчина не захотел их отдавать стал угрожать специалистам предметом, похожим на пистолет.
На место приехала следственно-оперативная группа со специалистом Новополоцкого межрайонного отдела ГКСЭ. Предмет, похожий на пистолет, изъяли и направили на баллистическую экспертизу.
Судебные эксперты смогли установить, что пистолет не является пневматическим оружием, так и изделием конструктивно сходным с ним.
В Ушачском районе мужчина угрожал сотрудникам газовой службы страйкбольным пистолетом из-за баллонов. Фото: sudexpert.gov.by.
«Устройства данного вида предназначены для стрельбы сферическими полимерными шарами калибра 6 мм. и являются элементами снаряжения на соревнованиях по страйкболу», — отметили в пресс-службе ГКСЭ.
Сообщается, что по данному факту проводится проверка. По ее результатам действиям белоруса будет дана правовая оценка.
Тем временем милиция изъяла у белоруса доллары, которые он привез с заработков из Польши.
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