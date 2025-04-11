Белорус угрожал страйкбольным пистолетом сотрудникам газовой службы

В сообщении сказано, что инцидент случился в одной из деревень Ушачского района. Уточняется, что в доме 41-летннего белоруса по причине неисправности печного отопления случилось возгорание. Спасатели, которые тушили огонь, заметили неучтенные газовые баллоны.