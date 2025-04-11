Суд не выпустил генерала Попова из СИЗО

Ивана Попова отправили на два месяца в СИЗО 28 апреля. Военная прокуратура просила ужесточить меру пресечения, так как фигурант нарушал условия домашнего ареста. В частности, он отказался от медосвидетельствования, когда ехал из Тамбова в Москву и был остановлен сотрудниками ГАИ, использовал смартфон, а в перерывах между заседаниями общался со вторым фигурантом дела, свидетелями и военнослужащими.