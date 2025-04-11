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Суд не выпустил генерала Попова из СИЗО

2-й Западный окружной военный суд Москвы не выпустил бывшего командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО в Тамбовской области, сообщил корреспондент Ъ. Защита в апелляционной жалобе просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Источник: РИА "Новости"

Ивана Попова отправили на два месяца в СИЗО 28 апреля. Военная прокуратура просила ужесточить меру пресечения, так как фигурант нарушал условия домашнего ареста. В частности, он отказался от медосвидетельствования, когда ехал из Тамбова в Москву и был остановлен сотрудниками ГАИ, использовал смартфон, а в перерывах между заседаниями общался со вторым фигурантом дела, свидетелями и военнослужащими.

Ивана Попова обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году подсудимый вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым похитил 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката. Изделия должны были пойти на строительство оборонительных сооружений в Запорожской области. За продажу материалов фигуранты выручили 114 млн руб. В 2024 году Ивана Попова арестовали.

9 апреля гособвинение просило военный суд приговорить генерал-майора к шести годам колонии общего режима. Сам Иван Попов хочет вернуться на СВО.