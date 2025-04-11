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Электропоезд «Краснодар — Ростов» насмерть сбил женщину

Погибшей было 35 лет.

Источник: Югополис

Утром в пятницу, 11 апреля, в районе станции «Витаминный» краевой столицы произошло смертельное ДТП. Электропоезд «Краснодар — Ростов» сбил женщину, переходившую пути. Она была в наушниках и не реагировала на сигналы машиниста.

Поезд экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Погибшей оказалась 35-летняя жительница Краснодара.

Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Подобные трагедии происходят в районе станции «Витаминный» довольно часто. В сентябре прошлого года там погиб мужчина. В апреле там же поезд сбил женщину 30−35 лет.

Ранее «Югополис» сообщал, что в Ростове-на-Дону мощный удар током получил проводник, который решил забраться без разрешения на вагон поезда. С ожогами мужчину доставили в больницу.