В Иркутске на ребенка упала металлоконструкция в игровой комнате ТЦ

ИРКУТСК, 11 апр — РИА Новости. Металлическая конструкция упала на голову 12-летнему мальчику в игровой комнате торгового центра в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В полицию из Ивано-Матренинской детской больницы поступило сообщение о том, что 12-летний мальчик в одном из торговых центров Иркутска получил травму головы. Инцидент произошел в игровой комнате с батутами и полосой препятствий.
«На одном из этапов, где необходимо было перелезать, удерживаясь за специальные ручки, произошло отсоединение металлического блока конструкции. В момент, когда мальчик висел, блок сорвался и ударил его по голове», — говорится в сообщении.
СК начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили маму пострадавшего. Стороны рассматривают возможность урегулирования вопроса в досудебном порядке.