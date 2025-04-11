Подозреваемого в убийстве таксиста в Приднестровье задержали: Он признался, что у него с водителем вспыхнул конфликт

Напомним, что в ночь с 9 на 10 апреля в Тирасполе погиб таксист. Ночью в сети его жена попросила о помощи. Она искала мужа, который работает в такси. Чуть позже женщина же опубликовала другое сообщение о том, что мужчину убили. Утром 10 апреля на место происшествия прибыли правоохранители, где обнаружили машину, на которой работал погибший.