Подозреваемого в убийстве таксиста в Приднестровье задержали: Он признался, что у него с водителем вспыхнул конфликт

В Приднестровье задержали подозреваемого в убийстве таксиста, сообщает Следственный комитет Левобережья.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 апреля в Тирасполе погиб таксист. Ночью в сети его жена попросила о помощи. Она искала мужа, который работает в такси. Чуть позже женщина же опубликовала другое сообщение о том, что мужчину убили. Утром 10 апреля на место происшествия прибыли правоохранители, где обнаружили машину, на которой работал погибший.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого в убийстве водителя такси. Это житель Кицкан в возрасте 25 лет.
Операция была проведена вечером 10 апреля в микрорайоне Октябрьский в Тирасполе. Сопротивления подозреваемый не оказывал. В настоящее время он находится под стражей, даёт признательные показания. С ним работает Следственный комитет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
По предварительной версии следствия, причина убийства — внезапный конфликт.