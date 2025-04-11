Житель Краснодара перевел телефонным мошенникам 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Жертвой аферистов стал 62-летний местный житель. Мужчина работает охранником в мусороуборочной компании. Работнику пришло сообщение от руководителя, который предупредил о важном звонке сотрудника ФСБ РФ.
Позже с краснодарцем связался лжесиловик и сообщил якобы о попытках мошенников перевести деньги с его счетов иностранным террористическим организациям. Мужчину предупредили об уголовной ответственности.
После этого мужчину позвонила лжесотрудница Центробанка РФ. Женщина убедила краснодарца перевести все деньги на «безопасный счет» для их сохранности.
Мужчина поверил, выполнил все указания и перевел 2,2 млн рублей. Только через несколько месяцев краснодарец понял, что стал жертвой мошенников.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей и задержанию преступников», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.