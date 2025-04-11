Стало известно состояние выжившей в аварии восьмилетней школьницы из Башкирии

В Белебеевском районе Башкирии прооперировали восьмилетнюю девочку, которую сбила легковушка. На помощь ребенку санавиацией вылетел травматолог РДКБ.
Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, состояние пациентки оценивается как тяжелое. После стабилизации пациентки врачи намерены перевести ее в Уфу.
Напомним, ДТП произошло накануне в Приютово. Девочка перебегала дорогу, когда на высокой скорости в нее влетела машина и протащила еще несколько метров по асфальту. По факту аварии начато разбирательство.
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