Квартирные игры. Банду «черных» риелторов задержали в Тольятти

«Черные» риелторы — это мошенники, действующие на рынке недвижимости, которые используют незаконные или неэтичные методы для получения прибыли. Они могут применять угрозы, манипуляции или другие формы давления на собственников жилья, заставляя их продавать свои квартиры по заниженным ценам или заключать невыгодные сделки. Такие схемы часто включают в себя подделку документов, использование асоциальных элементов для создания неприятной обстановки и запугивание владельцев.