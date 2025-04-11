Квартирные игры. Банду «черных» риелторов задержали в Тольятти

В Самарской области орудовала банда «черных» риелторов. После неоднократных жалоб, их удалось арестовать. В соцсетях были опубликованы обращения от местных жителей и дело приобрело резонансный характер. В итоге оно дошло до главы Следственного управления Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Тревожные сообщения.
В социальных сетях начали появляться сообщения о том, что сотрудники одной из коммерческих компаний в регионе, а конкретно в Тольятти, покупают доли в квартирах, а затем, применяя незаконные методы, заставляют владельцев реализовывать свои объекты по заниженной стоимости.
«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны бывший и действующий директора риэлтерского агентства, следователем направлены в суд ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста. По месту жительства и работы подозреваемых поведены обыски, изъята рабочая документация, мобильные устройства и компьютерная техника», — отметили в СУ Следственного комитета по Самарской области.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выявление других эпизодов преступной деятельности, а также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступлению. На данный момент известно об одном зафиксированном случае. Однако правоохранители призывают пострадавших от действий этих риэлторов, обращаться в полицию.
Мошеннические схемы.
На протяжении длительного времени жители жаловались на действия риелторской компании, сотрудники которой, как утверждается, приобретали доли в квартирах, а затем заселяли в них людей, ведущих асоциальный образ жизни. Это привело к систематическим нарушениям общественного порядка, несоблюдению санитарных норм и превращению квартир в места, где нормальному человеку было невозможно находиться.
Владельцы других долей оказались вынуждены продавать свои части жилья по значительно заниженным ценам, буквально за бесценок, стремясь как можно скорее покинуть такие квартиры.
Однако некоторые собственники, не имеющие альтернативных вариантов решения проблемы, продолжают оставаться в своих домах, несмотря на сложившуюся ситуацию, и именно они инициировали разбирательство с привлечением правоохранительных органов.
Что ждет риелторов?
В связи с этими событиями возбуждено уголовное дело по статье 179 УК РФ, касающейся принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. В настоящее время подозреваемые находятся под арестом в СИЗО на время расследования — на два месяца.
Юрист Илья Русяев рассказал samara.aif.ru, что доказать вину «черных» риелторов крайне непросто, ведь их действия, как правило, тщательно завуалированы под формально законные сделки: приобретение долей, оформление договоров, регистрация прав в Росреестре.
«Однако за фасадом внешней законности может скрываться схема принуждения к продаже недвижимости на заведомо невыгодных условиях. В Самарской области, как предполагается, организованная группа лиц прибегала к отработанной тактике: после приобретения доли в жилом помещении они заселяли в квартиру лиц, нарушающих порядок, создающих антисанитарию и психологическое давление. Формально действия таких жильцов не всегда подпадают под уголовную ответственность, но фактически превращают проживание в квартире в невыносимое», — отметил юрист.
По его словам, прямых угроз при этом может и не быть, но постоянный стресс, унижение человеческого достоинства и отсутствие иных жилищных вариантов делают отказ от сделки практически невозможным. Именно поэтому квалификация подобных деяний по статье 179 УК РФ требует скрупулёзного подхода.
Следователю необходимо установить причинно-следственную связь между действиями подозреваемых и волеизъявлением потерпевшего. Важно доказать, что воля продавца была подавлена незаконными методами, а сама сделка носила вынужденный характер.
Если вина риелторов будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, уточняет Русяев. Однако уголовное преследование по данной статье — редкость. Большинство подобных случаев остаются в серой зоне, где юридическая природа сделки не позволяет в полной мере квалифицировать её как результат противоправного давления.
Кто такие «черные» риелторы?
«Черные» риелторы — это мошенники, действующие на рынке недвижимости, которые используют незаконные или неэтичные методы для получения прибыли. Они могут применять угрозы, манипуляции или другие формы давления на собственников жилья, заставляя их продавать свои квартиры по заниженным ценам или заключать невыгодные сделки. Такие схемы часто включают в себя подделку документов, использование асоциальных элементов для создания неприятной обстановки и запугивание владельцев.
Деятельность «черных» риелторов наносит серьезный ущерб не только отдельным гражданам, но и всему рынку недвижимости, подрывая доверие к законным участникам этой сферы.
Дело на контроле.
Глава Следственного управления Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание представить доклад о ходе расследования дела, касающегося неправомерных действий в отношении жителей Самарской области.
Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Воеводину предоставить информацию о ходе расследования и установленных фактах.