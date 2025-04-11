Больше 325 млн рублей отдали мошенникам воронежцы за три месяца

В большинстве случаев мошенники представляются воронежцам операторами мобильной связи, сотрудниками Центробанка и правоохранителями. Подобную аферу зафиксировали и накануне, 10 апреля. «Жертвой» стал 85-летний пенсионер. Ему поступил звонок от «полицейского», который убедил старика, что дочь последнего стала виновницей ДТП.