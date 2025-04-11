Больше 325 млн рублей отдали мошенникам воронежцы за три месяца

По данным регионального МВД, за три последних месяца жители области перевели мошенникам 325 млн 500 тысяч рублей. Все махинации были совершены дистанционным способом.
В большинстве случаев мошенники представляются воронежцам операторами мобильной связи, сотрудниками Центробанка и правоохранителями. Подобную аферу зафиксировали и накануне, 10 апреля. «Жертвой» стал 85-летний пенсионер. Ему поступил звонок от «полицейского», который убедил старика, что дочь последнего стала виновницей ДТП.
В качестве откупа пенсионера попросили передать деньги, воронежец отправил мошенникам 200 тысяч рублей. Лишь потом старик понял, что его обманули и обратился в полицию.