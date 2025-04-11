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Больше 325 млн рублей отдали мошенникам воронежцы за три месяца

Аферисты продолжают тянуть деньги из жителей региона, используя всевозможные схемы. Увы, но воронежцы все еще верят в «безопасные счета».

По данным регионального МВД, за три последних месяца жители области перевели мошенникам 325 млн 500 тысяч рублей. Все махинации были совершены дистанционным способом.

В большинстве случаев мошенники представляются воронежцам операторами мобильной связи, сотрудниками Центробанка и правоохранителями. Подобную аферу зафиксировали и накануне, 10 апреля. «Жертвой» стал 85-летний пенсионер. Ему поступил звонок от «полицейского», который убедил старика, что дочь последнего стала виновницей ДТП.

В качестве откупа пенсионера попросили передать деньги, воронежец отправил мошенникам 200 тысяч рублей. Лишь потом старик понял, что его обманули и обратился в полицию.