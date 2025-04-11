Северо-запад Крыма частично обесточен — повреждены ЛЭП

«В Черноморском районе повреждены линии электропередачи 10кВ и 0,4кВ. Обесточены Черноморское (частично), Калиновка, Окуневка, Марьино, Новосельское (частично), Громово, Дозорное, Новоивановка, Хмелево, Медведево, Оленевка (частично), Красноярское (частично)», — написал он в своем Telegram-канале.
Аварии устраняют бригады Черноморского РЭС. В помощь им направлены бригады энергетиков из других районов.
Восстановить электроснабжение обещают до 19:00.
Ранее сообщалось, что в Крыму из-за ухудшения погоды обесточены несколько населенных пунктов.
В Крыму действует трехдневное штормовое предупреждение. Южный циклон принес на полуостров сильные дожди, которые перешли в снег. Спасатели предупредили о гололеде и налипании мокрого снега.