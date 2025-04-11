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Северо-запад Крыма частично обесточен — повреждены ЛЭП

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Черноморский район Крыма частично обесточен из-за повреждения линий электропередачи. Об этом сообщил глава района Александр Дудинов.

«В Черноморском районе повреждены линии электропередачи 10кВ и 0,4кВ. Обесточены Черноморское (частично), Калиновка, Окуневка, Марьино, Новосельское (частично), Громово, Дозорное, Новоивановка, Хмелево, Медведево, Оленевка (частично), Красноярское (частично)», — написал он в своем Telegram-канале.

Аварии устраняют бригады Черноморского РЭС. В помощь им направлены бригады энергетиков из других районов.

Восстановить электроснабжение обещают до 19:00.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за ухудшения погоды обесточены несколько населенных пунктов.

В Крыму действует трехдневное штормовое предупреждение. Южный циклон принес на полуостров сильные дожди, которые перешли в снег. Спасатели предупредили о гололеде и налипании мокрого снега.