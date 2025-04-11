В Башкирии зафиксировали несколько случаев заражения корью

В Башкирии продолжают выявлять отдельные случаи заболевания корью. Согласно информации Министерства здравоохранения республики, инфицированные зарегистрированы среди жителей Уфы, Белорецка, Октябрьского и Туймазинского районов.
Как пояснили в Роспотребнадзоре РБ, большинство заболевших — непривитые жители Башкирии, заразившиеся за пределами региона. В ведомстве подчеркивают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики этого заболевания.
В Башкирии противокоревую иммунизацию прошли около 40% населения. Схема вакцинации включает две прививки: первую делают детям в возрасте одного года, вторую — при достижении шести лет. Специалисты отмечают, что соблюдение графика прививок позволяет свести риск заражения к минимуму.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.