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В Башкирии зафиксировали несколько случаев заражения корью

В Башкирии продолжают обнаруживать корь.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжают выявлять отдельные случаи заболевания корью. Согласно информации Министерства здравоохранения республики, инфицированные зарегистрированы среди жителей Уфы, Белорецка, Октябрьского и Туймазинского районов.

Как пояснили в Роспотребнадзоре РБ, большинство заболевших — непривитые жители Башкирии, заразившиеся за пределами региона. В ведомстве подчеркивают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики этого заболевания.

В Башкирии противокоревую иммунизацию прошли около 40% населения. Схема вакцинации включает две прививки: первую делают детям в возрасте одного года, вторую — при достижении шести лет. Специалисты отмечают, что соблюдение графика прививок позволяет свести риск заражения к минимуму.

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