Экс-губернатора Севастополя Овсянникова приговорили в Лондоне к трем годам тюрьмы

Кроме того, Кокерилл приговорила брата бывшего чиновника, бизнесмена Алексея Овсянникова к одному году и трем месяцам тюрьмы условно по обвинениям в оказании помощи подсанкционному лицу в обходе ограничительных мер. Обвиняемой по этому делу также проходила супруга экс-губернатора Екатерина Овсянникова, однако она была признана присяжными невиновной по всем четырем вменявшимся ей эпизодам.