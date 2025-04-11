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Экс-губернатора Севастополя Овсянникова приговорили в Лондоне к трем годам тюрьмы

ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. Королевский суд лондонского района Сазерк приговорил к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения бывшего губернатора Севастополя (2016−2019) и экс-заместителя главы Минпромторга России (2015−2016, 2019−2020) Дмитрия Овсянникова, признанного виновным в обходе британских санкций.

Источник: ТАСС

Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Я назначаю наказание в виде 40 месяцев лишения свободы», — огласила приговор судья Сара Кокерилл. 9 апреля коллегия присяжных признала Овсянникова виновным по шести из семи предъявленных ему обвинений в обходе антироссийских санкций в период с февраля 2023 года по январь 2024 года. Дело Овсянникова стало первым подобным судебным разбирательством в Великобритании.

Кроме того, Кокерилл приговорила брата бывшего чиновника, бизнесмена Алексея Овсянникова к одному году и трем месяцам тюрьмы условно по обвинениям в оказании помощи подсанкционному лицу в обходе ограничительных мер. Обвиняемой по этому делу также проходила супруга экс-губернатора Екатерина Овсянникова, однако она была признана присяжными невиновной по всем четырем вменявшимся ей эпизодам.