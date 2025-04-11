Экс-губернатора Севастополя Овсянникова приговорили в Лондоне к трем годам тюрьмы

Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
«Я назначаю наказание в виде 40 месяцев лишения свободы», — огласила приговор судья Сара Кокерилл. 9 апреля коллегия присяжных признала Овсянникова виновным по шести из семи предъявленных ему обвинений в обходе антироссийских санкций в период с февраля 2023 года по январь 2024 года. Дело Овсянникова стало первым подобным судебным разбирательством в Великобритании.
Кроме того, Кокерилл приговорила брата бывшего чиновника, бизнесмена Алексея Овсянникова к одному году и трем месяцам тюрьмы условно по обвинениям в оказании помощи подсанкционному лицу в обходе ограничительных мер. Обвиняемой по этому делу также проходила супруга экс-губернатора Екатерина Овсянникова, однако она была признана присяжными невиновной по всем четырем вменявшимся ей эпизодам.