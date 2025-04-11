Нападение бездомных собак привело к уголовному делу в Самаре

Ранее в интернете и СМИ появлялись сообщения о неоднократных нападениях безнадзорных животных в Промышленном районе города и большом скоплении собак на территории детского сада. Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).