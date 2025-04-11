Очевидцы утверждают, что в омской колонии погиб караульный

В группе «ВК Омск» социальной сети «Вконтакте» появился пост о трагическом происшествии в омской исправительной колонии № 7. Как утверждает анонимный источник, вчера, 10 апреля, 28-летний начальник караула якобы погиб от пулевого ранения из служебного оружия.
В УФСИН по Омской области на это сообщение пока никак не отреагировали — информации по этому поводу на официальных каналах ведомства нет, а телефоны пресс-службы и приемной начальника молчат.
В СУ СКР по Омской области информацию о происшествии «КП Омск» не подтвердили, но и не опровергли. В следкоме заявили, что ситуацию ведомство не комментирует.