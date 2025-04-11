Следком Башкирии расследует отравление двух девочек в школьном туалете

Следователи Башкирии проводят проверку по факту отравления двух девятиклассниц. По предварительной информации, девочки-подростки приняли несколько таблеток лекарства, после чего их состояние резко ухудшилось. Обе пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение в Уфу.