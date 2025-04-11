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Следком Башкирии расследует отравление двух девочек в школьном туалете

В Башкирии правоохранители занялись инцидентом с отравлением школьниц.

Источник: Комсомольская правда

Следователи Башкирии проводят проверку по факту отравления двух девятиклассниц. По предварительной информации, девочки-подростки приняли несколько таблеток лекарства, после чего их состояние резко ухудшилось. Обе пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение в Уфу.

— В рамках проверки будут установлены обстоятельства инцидента, а также проанализировано соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, включая вопросы доступности медикаментов для подростков. При выявлении нарушений планируется принять соответствующие меры прокурорского реагирования, — сообщили в республиканской прокуратуре.

Параллельно проверку проводит региональный Следком. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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