Следком Башкирии расследует отравление двух девочек в школьном туалете

Следователи Башкирии проводят проверку по факту отравления двух девятиклассниц. По предварительной информации, девочки-подростки приняли несколько таблеток лекарства, после чего их состояние резко ухудшилось. Обе пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение в Уфу.
— В рамках проверки будут установлены обстоятельства инцидента, а также проанализировано соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних, включая вопросы доступности медикаментов для подростков. При выявлении нарушений планируется принять соответствующие меры прокурорского реагирования, — сообщили в республиканской прокуратуре.
Параллельно проверку проводит региональный Следком. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.