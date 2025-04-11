На анапском побережье вновь обнаружены выбросы нефтепродуктов

11 апреля на трех участках береговой линии в Анапе команды, проводившие мониторинг, обнаружили мазутные фракции. Выбросы нефтепродуктов разной степени интенсивности зафиксировали в устье реки Можепсин, на территории пляжа «Витязь» и на участке побережья между селом Витязево и станицей Благовещенской.
В Росрыболовстве назвали ситуацию с биоресурсами в Черном море стабильно положительной, отметив, что на промысел рыбы и морепродуктов катастрофа с танкерами негативно не повлияла, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Ранее «Югополис» сообщал о том, что Роспотребнадзор, обследовав 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе отметил, что на многих из них периодически фиксировались отклонения по качеству морской воды.
В то же время глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что пляжи полуострова полностью очищены от мазута. Сейчас в Крыму готовят к открытию 340 пляжных территорий.