В Тольятти проверят психоневрологический диспансер, из которого сбежал пациент

В Тольятти проведут проверку после того, как из психоневрологического диспансера города сбежал один из пациентов. Мужчина пропал 10 апреля, в учреждении он находился на принудительном лечении. На эту ситуацию обратили внимание в СК Самарской области.
— По данному факту организована доследственная проверка, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Сейчас следователи проверяют все факты, чтобы установить обстоятельства инцидента, а потом принять процессуальное решение.
Ранее в Тольятти нашли пропавшего мужчину на инвалидной коляске.