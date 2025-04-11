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В Тольятти проверят психоневрологический диспансер, из которого сбежал пациент

СК Самарской области обратил внимание на побег пациента из диспансера.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти проведут проверку после того, как из психоневрологического диспансера города сбежал один из пациентов. Мужчина пропал 10 апреля, в учреждении он находился на принудительном лечении. На эту ситуацию обратили внимание в СК Самарской области.

— По данному факту организована доследственная проверка, — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Сейчас следователи проверяют все факты, чтобы установить обстоятельства инцидента, а потом принять процессуальное решение.

Ранее в Тольятти нашли пропавшего мужчину на инвалидной коляске.