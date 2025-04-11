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Прокурор просит признать Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Гособвинение просит Бутырский суд Москвы признать доказанной виновность Михаила Хачатуряна, которому посмертно вменяется причинение тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие над дочерьми. Как пояснил ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин, потерпевшие поддержали просьбу прокурора.

Источник: AP 2024

«Стороны закончили представлять доказательства и сегодня приступили к прениям сторон, в ходе которых прокуратура попросила суд признать доказанной виновность Михаила Хачатуряна и прекратить уголовное преследование по его делу в связи со смертью. Оснований для реабилитации или возвращения дела в надзорное ведомство гособвинение не усмотрело. Защита потерпевшей стороны поддержала позицию прокурора», — рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Хачатуряна слушается тройкой судей в закрытом режиме почти два года. Помимо Паршина, сестер в суде представляют адвокаты Мари Давятян, Ярослав Пакулин и Светлана Давыдова. Родственники погибшего настаивают на невиновности отца девочек.

Ранее следствие ужесточило обвинение, дополнительно вменив убитому дочерьми Хачатуряну систематическое и умышленное причинение им тяжкого вреда здоровью. Адвокаты девушек уточняли ТАСС, что их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. Если их отца признают виновным, то это станет доказательством того, что сестры находились в состоянии необходимой обороны. Кроме того, четвертой потерпевшей по делу проходит подруга девушек, которой, согласно обвинительному заключению, Хачатурян присылал порнографические ролики.