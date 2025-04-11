Прокурор просит признать Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Ранее следствие ужесточило обвинение, дополнительно вменив убитому дочерьми Хачатуряну систематическое и умышленное причинение им тяжкого вреда здоровью. Адвокаты девушек уточняли ТАСС, что их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. Если их отца признают виновным, то это станет доказательством того, что сестры находились в состоянии необходимой обороны. Кроме того, четвертой потерпевшей по делу проходит подруга девушек, которой, согласно обвинительному заключению, Хачатурян присылал порнографические ролики.