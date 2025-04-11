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Калининградцев осудили за попытку переправить янтарь в Литву

Калининградский суд приговорил к лишению свободы двух человек, пытавшихся перетащить в Литву янтарь.

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Мужчины купили солнечный камень и разложили по мешкам, чтобы отправить через границу. Сообщники дроном перекинули через границу трос, к которому и прикрепили мешки янтаря (около 170 кг). Операцию прервали силовики и пограничники. В автомобиле одного из членов группы нашли еще больше 80 кг янтаря. Всего для переправки предназначалось янтаря на 7 млн рублей.

Задержанные клялись, янтарь нашли и никуда переправлять не собирались. В итоге каждый получил по 6 лет колонии общего режима каждому, а конфискованный янтарь весом более 250 кг сдали в доход государства.

Ранее сообщалось, что четверых калининградцев заподозрили в похищении человека.