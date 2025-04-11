Калининградцев осудили за попытку переправить янтарь в Литву

Мужчины купили солнечный камень и разложили по мешкам, чтобы отправить через границу. Сообщники дроном перекинули через границу трос, к которому и прикрепили мешки янтаря (около 170 кг). Операцию прервали силовики и пограничники. В автомобиле одного из членов группы нашли еще больше 80 кг янтаря. Всего для переправки предназначалось янтаря на 7 млн рублей.