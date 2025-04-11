Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

«В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, мужчина умер на месте от полученных травм. Губернатор принес соболезнования семье и родственникам погибшего.
Накануне Гладков сообщил, что мирный житель получил минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника ВСУ на Борисовсий район Белгородской области. Уточнялось, что дрон сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка.