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Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по грузовику в районе села Мешковое в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом 11 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, мужчина умер на месте от полученных травм. Губернатор принес соболезнования семье и родственникам погибшего.

Накануне Гладков сообщил, что мирный житель получил минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника ВСУ на Борисовсий район Белгородской области. Уточнялось, что дрон сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка.