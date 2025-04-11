Сбежавший из психдиспансера в Тольятти Сергей Торин обезврежен полицией

Со слов источника, Торин является подозреваемым по делу 10-летней давности. Предполагается, что он убил своего соседа. Несмотря на то, что судья вынес постановление о принудительном лечении для Торина, апелляция нашла в первоначальном решении множество нарушений, и сейчас процесс возобновился.