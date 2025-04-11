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Центробанк выпустил памятные монеты честь Уфы

ЦБ выпустил миллион памятных монет в честь Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк Российской Федерации вводит в обращение новую серию юбилейных монет достоинством 10 рублей под названием «Города трудовой доблести». В рамках этой серии будут выпущены монеты, посвящённые четырём городам: Уфе, Ульяновску, Челябинску и Ярославлю. Каждый из этих памятных знаков будет отчеканен тиражом в один миллион экземпляров.

Все монеты данной серии изготовлены из недрагоценных металлов. На монете, посвящённой Уфе, изображена скульптурная композиция, расположенная в парке Победы и символизирующая подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.

Эта серия продолжает традицию выпуска памятных монет, посвящённых значимым событиям и местам российской истории. Коллекционеры и ценители нумизматики смогут пополнить свои коллекции этими новыми экземплярами уже в ближайшее время.

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