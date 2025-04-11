Центробанк выпустил памятные монеты честь Уфы

Центробанк Российской Федерации вводит в обращение новую серию юбилейных монет достоинством 10 рублей под названием «Города трудовой доблести». В рамках этой серии будут выпущены монеты, посвящённые четырём городам: Уфе, Ульяновску, Челябинску и Ярославлю. Каждый из этих памятных знаков будет отчеканен тиражом в один миллион экземпляров.