Выяснились неожиданные подробности двойного убийства в Сарове

Личность мужчины, причастного к убийству двоих женщин в Сарове, установлена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Изначально следствие полагало, что дочь зарезала мать и подожгла квартиру.
Однако выяснилось, что с женщинами жестоко расправился их знакомый мужчина.
В тот день он находился у них в гостях. В подъезде между 34-летней женщиной и 26-летним подозреваемым произошла ссора, в ходе которой он ударил потерпевшую и стал душить шнурком от штанов. Когда гражданка потеряла сознание, злоумышленник зашёл в квартиру, несколько раз ударил ножом её 56-летнюю мать и попытался задушить ее тем же шнурком.
Находившихся без сознания женщин он отнёс в гостиную, в соседней комнате поджёг мебель и открыл газ на кухне, рассчитывая, что огонь скроет следы преступления.
Квартиру злодей закрыл на ключ, одежду выбросил, а с места преступления скрылся на велосипеде.
Благодаря грамотным действиям сотрудников угрозыска и следственных органов злоумышленника удалось задержать.
Ему грозит пожизненное лишение свободы.