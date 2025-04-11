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Выяснились неожиданные подробности двойного убийства в Сарове

Злоумышленник задержан.

Личность мужчины, причастного к убийству двоих женщин в Сарове, установлена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Изначально следствие полагало, что дочь зарезала мать и подожгла квартиру.

Однако выяснилось, что с женщинами жестоко расправился их знакомый мужчина.

В тот день он находился у них в гостях. В подъезде между 34-летней женщиной и 26-летним подозреваемым произошла ссора, в ходе которой он ударил потерпевшую и стал душить шнурком от штанов. Когда гражданка потеряла сознание, злоумышленник зашёл в квартиру, несколько раз ударил ножом её 56-летнюю мать и попытался задушить ее тем же шнурком.

Находившихся без сознания женщин он отнёс в гостиную, в соседней комнате поджёг мебель и открыл газ на кухне, рассчитывая, что огонь скроет следы преступления.

Квартиру злодей закрыл на ключ, одежду выбросил, а с места преступления скрылся на велосипеде.

Благодаря грамотным действиям сотрудников угрозыска и следственных органов злоумышленника удалось задержать.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.