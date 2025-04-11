Выяснились неожиданные подробности двойного убийства в Сарове

В тот день он находился у них в гостях. В подъезде между 34-летней женщиной и 26-летним подозреваемым произошла ссора, в ходе которой он ударил потерпевшую и стал душить шнурком от штанов. Когда гражданка потеряла сознание, злоумышленник зашёл в квартиру, несколько раз ударил ножом её 56-летнюю мать и попытался задушить ее тем же шнурком.