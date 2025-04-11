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В Башкирии из горящего дома эвакуировали 8 человек

В Нефтекамске пожарные МЧС России спасли восемь человек из горящего многоэтажного дома. Ещё десять жильцов смогли самостоятельно покинуть опасное место.

Источник: Главное управление МЧС по Республике Башкортостан

Как сообщает главное управление МЧС по Башкирии, пожар начался в жилом доме по улице Ленина. Огонь потушили на 3 кв. метрах.

В огне никто не пострадал. Дознаватель МЧС России выясняет все обстоятельства случившегося.