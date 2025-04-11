В Минске грузовик врезался в маршрутку на проспекте Дзержинского. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 11 апреля, в пятницу, примерно в 12.20 24-летний водитель, находившийся за рулем грузовика Iveco, ехал по проспекту Дзержинского. Неподалеку от дома № 122 по причине несоблюдения безопасной дистанции он врезался в маршрутку Mercedes.
ДТП с грузовиком и маршруткой случилось на проспекте Дзержинского в Минске. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ уточнили, что на момент столкновения в маршрутном микроавтобусе пассажиров не было. Сказано, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.
Ранее в центре Минска такси жестко столкнулось с автобусом и вылетело на тротуар.
Тем временем массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось в центре Минска 10 апреля.
Кстати, ГАИ сказала про новые знаки и дорожную разметку в Минске в 2025 году.
Вместе с тем «Минсктранс» сказал, будет ли штраф, если водитель не продал билет из-за отсутствия сдачи.