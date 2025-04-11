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Жителя Белоруссии осудили за незаконный провоз граждан Украины в Россию

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Гражданин Белоруссии осужден на год колонии-поселения за то, что незаконно провез в Смоленскую область двух граждан Украины, сообщила объединенная пресс-служба судов Смоленской области.

Источник: © РИА Новости

«В июле 2024 года гражданин Республики Беларусь в прицепе Rydwan PL0806 автомашины марки Mercedes-Benz Sprinter вблизи населенного пункта Красная Горка Краснинского района Смоленской области осуществил незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации двух граждан Украины», — говорится в сообщении.

Автомобиль был остановлен смоленскими сотрудниками госавтоинспекции, граждан Украины передали погранслужбе.

Гражданин Белоруссии предстал перед судом по обвинению в совершении преступления по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ).

«Гражданин Республики Беларусь признан виновным… С учетом его активного способствования раскрытию и расследованию преступления, признания вины, раскаяния в содеянном назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — информирует пресс-служба.

Уточняется, что автомобиль с прицепом конфискован в собственность государства, поскольку был использован для совершения преступления.