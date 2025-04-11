Жителя Белоруссии осудили за незаконный провоз граждан Украины в Россию

Гражданин Белоруссии предстал перед судом по обвинению в совершении преступления по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ).