Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы

Дмитрия Овсянникова задержали в начале прошлого года. В британских СМИ публиковали статьи о том, что севастопольский экс-губернатор получит 65 тысяч фунтов на свой счет в банке HBOS пару лет назад. По версии Управления по борьбе с преступностью, деньги бывший политик с полуострова получил в обход действующих санкций.