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Лондонский суд приговорил экс-губернатора Севастополя к трем годам тюрьмы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Суд в лондонском районе Сазерк назначил экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову три года и четыре месяца тюрьмы за уклонение от антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Источник: РИА "Новости"

«Сорок месяцев тюремного заключения», — цитирует агентство представителя суда.

Дмитрия Овсянникова задержали в начале прошлого года. В британских СМИ публиковали статьи о том, что севастопольский экс-губернатор получит 65 тысяч фунтов на свой счет в банке HBOS пару лет назад. По версии Управления по борьбе с преступностью, деньги бывший политик с полуострова получил в обход действующих санкций.

Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 по июль 2019 года. С октября 2019-го по апрель 2020-го работал заместителем министра промышленности и торговли РФ.

Причиной увольнения Овсянникова с поста замминистра послужил инцидент с его участием в аэропорту Ижевска в апреле 2020 года. Чиновник отказался проходить досмотр на входе, обругал полицейских, из-за чего на него был составлен административный протокол. Также за эти действия Овсянников был исключен из партии «Единая Россия».

Суд Ижевска оштрафовал его на две тысячи рублей за хулиганство.