В Башкирии из горящей многоэтажки спасли восемь человек

В Нефтекамске произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
По информации ведомства, сегодня, 11 апреля, загорелась квартира на последнем этаже. Из горящего здания спасатели помогли выбраться восьмерым жильцам, еще 10 человек покинули свои дома самостоятельно.
— Огонь успел закоптить площадь всей квартиры и оплавить натяжной потолок. Пострадавших нет, — рассказали в МЧС.
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