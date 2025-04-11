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В поселке под Туапсе человек в костюме химзащиты расстрелял мужчину

Киллера разыскивают.

Преступление произошло утром 11 апреля в селе Дзеберкой Туапсинского муниципального округа. Неизвестный, одетый в спецкостюм, напал на 55-летнего мужчину и несколько раз выстрелил в него из ружья, убив жертву.

Киллера, совершившего расправу, разыскивают. Обстоятельства случившегося и мотивы, которыми руководствовался убийца, устанавливаются.

По информации телеграм-канала «112», погибший — предприниматель Арсен А. По слухам, он имел связи с криминалитетом (эта версия распространяется в соцсетях, официально она не подтверждена).