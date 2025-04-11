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В Уфе пострадавшие в ДТП с цементовозом дети находятся в РДКБ

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с цементовозом в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с цементовозом жителей Башкирии. Напомним, 11 апреля на Нагаевском шоссе, полуприцеп цементовоза оторвался во время движения и упал на Range Rover, в котором находились двое детей.

Водитель внедорожника после медицинского осмотра был отправлен домой с рекомендацией амбулаторного наблюдения. Двое детей доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где врачи диагностировали у них травмы средней степени тяжести.

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