В центре Уфы хотят установить памятник-предостережение Паше Технику

Кроме того, Артур раскрыл детали своего проекта. По его словам, памятник должен не только увековечить память рэпера, но и послужить предупреждением для молодёжи об опасности наркотиков. В настоящее время идёт разработка концепции, которая пока требует доработки. Рядом с монументом планируется разместить QR-код, ведущий на страницу с дискографией, биографией артиста и предостерегающим посланием.