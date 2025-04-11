В центре Уфы хотят установить памятник-предостережение Паше Технику

На похоронах Павла Ивлева, выступавшего под псевдонимом Паша Техник, один из его поклонников сообщил о планах создать памятник в честь артиста. Монумент предполагается разместить в уфимском «Арт-Квадрате». Об этом Артур, представившийся фанатом музыканта, рассказал в беседе с телеграм-каналом Shot.
Он признался, что с детства восхищался творчеством Паши Техника и знал практически все его песни. Узнав о смерти кумира, он не смог сдержать слёз, отметив, что Ивлев был замечательным человеком, и его уход стал большой потерей.
Кроме того, Артур раскрыл детали своего проекта. По его словам, памятник должен не только увековечить память рэпера, но и послужить предупреждением для молодёжи об опасности наркотиков. В настоящее время идёт разработка концепции, которая пока требует доработки. Рядом с монументом планируется разместить QR-код, ведущий на страницу с дискографией, биографией артиста и предостерегающим посланием.
Напомним, Паша Техник скончался 5 апреля в Таиланде. Церемония прощания состоялась 11 апреля в московском храме Петра и Павла в Лефортове, собрав множество поклонников. Захоронение прошло на Николо-Архангельском кладбище.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.