Электросамокат стал причиной пожара в жилом доме в Ростове-на-Дону

Соседи вовремя заметили пламя и вызвали пожарных. К счастью, хозяев не было дома, и никто не пострадал. Огонь быстро охватил 20 квадратных метров, на место оперативно прибыли 20 пожарных на пяти машинах. Пламя удалось локализовать до подхода к соседним домам.