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Электросамокат стал причиной пожара в жилом доме в Ростове-на-Дону

Зарядка обернулась пожаром: электросамокат спалил дом в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону электросамокат стал причиной пожара в доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 9 апреля на улице Делегатской.

По предварительной информации ведомства, пожар случился в частном доме. Как установили специалисты, причиной стал оставленный на зарядке аккумулятор электросамоката.

Соседи вовремя заметили пламя и вызвали пожарных. К счастью, хозяев не было дома, и никто не пострадал. Огонь быстро охватил 20 квадратных метров, на место оперативно прибыли 20 пожарных на пяти машинах. Пламя удалось локализовать до подхода к соседним домам.

Этот случай — серьезное предупреждение для всех владельцев электротранспорта. Зарядные устройства нельзя оставлять без присмотра, особенно в жилых помещениях.