В Башкирии спасли застрявшего на речном островке щенка

Сигнал о животном поступил от местных жителей. По их словам, щенок не может выбраться из ловушки, в которую угодил, а вместе с ним находится и его мама: самка не могла бросить детеныша одного. Прибывшие на место спасатели бережно перенесли испуганного щенка через реку и отдали ее матери, которая все это время следовала за ним вплавь.