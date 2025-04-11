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В Башкирии спасли застрявшего на речном островке щенка

В Башкирии спасатели эвакуировали щенка с островка на реке.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке эвакуировали с острова на реке Мата маленького щенка. О необычной спасательной операции рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС.

Сигнал о животном поступил от местных жителей. По их словам, щенок не может выбраться из ловушки, в которую угодил, а вместе с ним находится и его мама: самка не могла бросить детеныша одного. Прибывшие на место спасатели бережно перенесли испуганного щенка через реку и отдали ее матери, которая все это время следовала за ним вплавь.

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