В Башкирии спасли застрявшего на речном островке щенка

В Белорецке эвакуировали с острова на реке Мата маленького щенка. О необычной спасательной операции рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС.
Сигнал о животном поступил от местных жителей. По их словам, щенок не может выбраться из ловушки, в которую угодил, а вместе с ним находится и его мама: самка не могла бросить детеныша одного. Прибывшие на место спасатели бережно перенесли испуганного щенка через реку и отдали ее матери, которая все это время следовала за ним вплавь.
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